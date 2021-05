Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Antisemitismus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zu Antisemitismus:

"Erkennen muss man aber auch, dass der hiesige Antisemitismus nicht schon deshalb zu etwas Fremdem wird, weil er jetzt neuen Zulauf erhält. Wenn aus der Vogelschiss-Partei die Politikerin Alice Weidel nur dann von Antisemitismus sprechen will, wenn er ihr "importiert" erscheint, während es in ihrer eigenen Partei so etwas überhaupt nicht gebe, oder auch, wenn der CDU-Politiker Philipp Amthor in einem Interview ausgerechnet anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz davon spricht, Judenhass sei "natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen stark vertreten": Dann sind die Motive durchsichtig. Das ist Schuldabwehr. Dieses Land hat es nie nötig gehabt, die Ideologie des Antisemitismus zu importieren. Darauf hat Deutschland schon selbst ein Copyright. Nicht trotz, sondern leider auch wegen des deutschdeutschen Antisemitismus fühlen sich heute auch eingewanderte Judenhasser ermutigt."