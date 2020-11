Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Corona-Beschränkungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona-Beschränkungen von Bund und Ländern:

"Wenn wirklich jedes Restaurant und jedes Café schließen muss, unabhängig vom Hygienekonzept, so wirkt dies zerstörerisch. Der Einkaufsbummel, den man nicht für einen Cappuccino unterbrechen kann, ist auf Dauer keiner. So zerstört man Motivation, Existenzen und Innenstädte.... Um die Wirkung der Corona-Politik in den Kategorien von Verfassungsrechtlern zusammenzufassen: Der Meinungsfreiheit droht keine Gefahr, aber der Berufsfreiheit eine sehr große."/yyzz/DP/nas