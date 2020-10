Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu den EU-Sanktionen im Fall Nawalny

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu den EU-Sanktionen im Fall Nawalny:

"So unmöglich es ist, von außen aufzuklären, wer wann den Befehl zur Vergiftung Nawalnys gegeben und wer ihn ausgeführt hat, so klar ist auch: Das Verbrechen ist im System Putin möglich geworden. Und im System Putin, in dem Nawalny rund um die Uhr überwacht wurde, wird es auch gedeckt. Nawalny hält den Präsidenten für den Mann, der ihn zum Schweigen bringen wollte. Das mag sein oder auch nicht. Sicher ist: Putin kennt die Täter. Sanktionen gegen Geheimdienstleute und Verantwortliche für russische Chemiewaffen dürften in die richtige Richtung zielen. Sie werden aber, wenn sie nur einige wenige treffen, keinen großen Eindruck hinterlassen. Sie könnten sogar kontraproduktiv wirken, wenn Putin sie als das wertet, was sie sind: halbherzig. Dabei gäbe es ein geeignetes Mittel. Die Profiteure des Systems Putin sind in aller Regel keine Ideologen. Sie lieben es, die Früchte ihres Reichtums zu genießen. Gerne auch im Westen. Wer diese Menschen trifft, trifft auch Putin."