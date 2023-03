Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Deutschland/Verteidigung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Deutschland/Verteidigung:

"Ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz bestätigt sich, dass Deutschland nur mühsam in diese neue Zeit findet. In der Bundeswehr hat sich fast nichts gebessert, militärisch bleibt die Bundesrepublik ein Entwicklungsland. Vor wenigen Tagen wurde gewarnt, Deutschland habe im Falle eines Angriffs von außen keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig seien. Die Aussage stammte nicht etwa vom unkenden Oppositionschef, sondern von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Dessen Bemerkung dürfte zwar auch damit zu tun haben, dass er sich viel Geld aus dem nächsten Bundeshaushalt sichern will. Aber genau darum geht es ja: Das Land muss wieder lernen, in die eigene Sicherheit zu investieren."/DP/jha