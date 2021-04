Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu ersten 100 Tage von Biden im Amt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu ersten 100 Tage von Biden im Amt:

"Joe Biden hat sich darum gekümmert, dass die Amerikaner so schnell wie möglich eine Dosis Impfstoff in den Arm gespritzt und einige Tausend Dollar aufs Konto überwiesen bekommen. Hilfe, um die Pandemie zu überleben, und Hilfe, um deren wirtschaftliche Folgen zu überstehen - nützlicher und effektiver kann Regierungsarbeit in einer Krise kaum sein. Millionen Menschen wurden dadurch vor Armut, Obdachlosigkeit Krankheit oder Tod bewahrt. Man muss darin nicht einmal eine besondere persönliche Leistung Bidens sehen, um den Erfolg dieser Politik anzuerkennen. Biden hat nur getan, was jeder Präsident getan hätte, der über einen klaren Blick auf die Realität verfügt, der etwas Respekt für die Menschen hat, die er regiert. Dass Bidens erste einhundert Amtstage so erfolgreich aussehen, hat auch damit zu tun, was für ein Desaster die vorausgegangenen vier Amtsjahre von Donald Trump waren. Wer im Weißen Haus sitzt, ist in diesem Zusammenhang mindestens so wichtig, wie wer nicht mehr darin sitzt."