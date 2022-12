Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Israel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Israel:

"Israel definiert sich selbst seit jeher als jüdischer und demokratischer Staat. Beides auf gleicher Stufe, beides in Balance. Zukünftig dürfte die Betonung stärker auf jüdisch liegen. Im Stakkato kommen nun die Forderungen nach einem Verbot von Fußballspielen oder gar dem Abschalten von Elektrizitätswerken am Schabbat, nach Geschlechtertrennung im öffentlichen Bereich oder nach einer Absage der jährlichen Gay Pride Parade. Erklärtermaßen wollen die Koalitionäre die Axt anlegen an der Gewaltenteilung, indem sie die Macht des Obersten Gerichtshofs beschneiden. Der künftige Minister für Nationale Sicherheit, ItamarBen-Gvir, predigt die "jüdische Vorherrschaft" und will der arabischen Minderheit in Israel und den Palästinensern zeigen, wer der "Hausherr" ist im Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan."