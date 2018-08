Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Koalition:

"Nun nörgelt es sich hierzulande leicht und auf relativ hohem Niveau: Gemessen an manch anderem europäischen Staat wird Deutschland noch immer verlässlich regiert. Und Streit in der Sache gehört auch in eine Regierung und ihre Parteien. Nach aller Erfahrung raufen sich die Hauptdarsteller ja wieder zusammen und einigen sich vielleicht nicht immer, aber häufig auf brauchbare Kompromisse. Doch in dieser vierten Regierung Merkel werden die Kanzlerin und ihre Partner einfach dem eigenen Anspruch noch nicht gerecht, besser zu sein als eine Notregierung aus Wahlverlierern und mehr zu sein als eine Koalition des Übergangs."/DP/jha