Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Österreich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Österreich:

"In Österreich kann die Regierungsarbeit zwar fortgesetzt werden, weil die Forderung der Grünen nach einer "untadeligen Person für das Kanzleramt" erfüllt wurde. Aber das System bleibt - und dazu gehört auch das für Aufklärung nicht gerade förderliche sehr enge Verhältnis von Politik und Medien. Rund 200 Millionen Euro geben staatliche Stellen für Anzeigen - in Österreich Inserate genannt - aus, die nach Gutdünken vergeben werden. Mehr als die Hälfte davon landet bei den Boulevardmedien. Es ist ein Geben und ein Nehmen, für das in Österreich der Begriff Inseratenkorruption geprägt wurde: Inserate gegen wohlwollende Berichterstattung."/yyzz/DP/nas