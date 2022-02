Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Olympia

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Olympia:

"Olympia hat sich unter Bachs IOC zu einem Business entwickelt, das Weltfrieden herbeibetet und Fragen nach Konzentrationslagern ausweicht, das Nachhaltigkeit propagiert und Skipisten in Naturschutzgebiete fräsen lässt, das das Hohelied des Fair Play singt, staatlich abgeschirmte Dopingskandale wachsweich sanktioniert und sich dann wundert, wenn in den Körpern der neuen Sportgeneration verbotene Herzmedikamente gefunden werden. Die Olympischen Spiele wollten einst die Welt verbessern. Von diesem Anspruch haben sie sich in Peking so weit entfernt wie nie zuvor."/ra/DP/jha