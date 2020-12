Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Strafprozessen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Strafprozessen:

Natürlich weiß die Familie Lübcke, dass der Gerichtssaal kein Schlachtfeld der Gefühle ist. Er soll das Gegenteil sein: ein Ort höchster Sachlichkeit, wo nur Indizien und Argumente zählen. Die Tränen der Angehörigen - nicht nötig für die Wahrheitsfindung. Der Appell, die Wahrheit zu sagen - ohne rechtliche Konsequenz, denn der Angeklagte darf nicht nur schweigen, sondern auch lügen. (Nur niemanden fälschlicherweise einer Tat bezichtigen.) Was sie hier zu erwarten haben, ist Recht, nicht Gerechtigkeit. So schwer es ist: Die Opfer müssen sich selbst erlösen. Im NSU-Prozess stellte sich eine von einer Bombe des NSU schwer verletzte Frau hin und erklärte, so leicht lasse sie sich nicht aus Deutschland vertreiben. Sie ist heute Chirurgin, die NSU-Täter sind tot oder in Haft. Auch die Menschen aus der Synagoge von Halle, die ein Antisemit vor einem Jahr stürmen wollte, stehen diese Woche selbstbewusst im Gerichtssaal und beginnen mit ihren Plädoyers./DP/jha