Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zu Vorkehrungen gegen vierte Corona-Welle

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Vorkehrungen gegen vierte Corona-Welle

Bildungsministerin Karliczek ist diese Woche nicht mehr eingefallen, als zu fordern, dass Schülerausweise künftig für den Beleg von Corona-Tests genutzt werden sollen. Das ist bestimmt wichtig, aber ein Nebenschauplatz. Kinder und Jugendliche bilden jene Gruppe, um die man sich seit Beginn der Pandemie zu wenig gekümmert hat. Daran hat sich über den Sommer nichts geändert, auch diese Ministerpräsidentenkonferenz hat sich nicht mit einem Schutzkonzept für Schulen beschäftigt. Es findet sich unter den Beschlüssen auch nichts dazu, unter welchen Bedingungen an den Universitäten wieder Präsenzveranstaltungen abgehalten werden können. Während in anderen Ländern bereits Vorkehrungen für eine dritte Impfung getroffen werden oder diese bereits in die Tat umgesetzt wird, gibt es in Deutschland noch keine Vorgaben, welche Gruppen das betrifft und wann es losgeht. Es ist grob fahrlässig, dass die politisch Verantwortlichen all diese Fragen unbeantwortet - und die Bürger somit allein lassen./yyzz/DP/zb