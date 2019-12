Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Außenpolitik von US-Präsident Trump

Für viele Anleger sieht dieso aus: sicher wie eine Anleihe und gleichzeitig renditestark wie eine Aktie. Wie Sie dasIhres Wertpapierdepots justieren und welche Rolle dabei Zertifikate spielen können, verrät Ihnenvon der Commerzbank am Mittwochabend.

Heute im Fokus

Dow letztlich schwäcer -- DAX schließt im Minus -- Canopy Growth bekommt neuen CEO -- Merck & Co. kauft Arqule -- Internationale Anleger bei Aramco in Deckung -- Wirecard, Carl Zeiss, Rocket im Fokus

Morgan Stanley streicht anscheinend 1.500 Stellen. Kanadische Regierung verklagt VW wegen Abgasbetrugs. Amazon: Druck Trumps schuld an verlorenem Pentagon-Milliardenauftrag. Nokia will Auto-Patentstreit außergerichtlich lösen. Regierungsdokument weckt angeblich Zweifel an Johnsons Brexit-Plänen.