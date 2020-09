Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur CDU

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" zur CDU:

"Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Deutschland und Europa in den Zwanzigerjahren gewaltig herausgefordert werden. Die CDU muss klären, was ihre Vorstellungen von der Zukunft sind - und mit welchem Kandidaten diese am ehesten zu verwirklichen sind. Es ist deshalb gut, dass es mehrere Kandidaten für den CDU-Vorsitz gibt. Die Partei sollte den Wettbewerb nicht verstecken. Laschet, Merz und Röttgen sind zwar ausnahmslos ältere Männer aus Nordrhein-Westfalen, aber ihre Positionen unterscheiden sich in vielen Punkten erheblich. Solange die CDU nicht geklärt hat, wohin sie will, wird sie auch nicht klug entscheiden können, wer am Ende Kanzlerkandidat der Union werden soll: einer der Christdemokraten - oder doch Markus Söder."