Pressestimme: 'Süddeutsche Zeitung' zur Krise der Landwirtschaft

Bewusster Konsum wird die Probleme nicht lösen. Es braucht bessere Regeln: eine Agrarförderung, die konsequent ökologische Leistungen belohnt. Eine Tierhaltung, in der nicht Spaltenböden und enge Käfige die Norm sind, sondern Platz und frische Luft. Manches davon lässt sich national umsetzen, wie etwa eine "Tierwohlabgabe", um bessere Ställe zu finanzieren. In vielen Fragen wird die EU nachsteuern müssen, in Handelsverträgen, aber auch bei gemeinsamen Standards. Zu oft können Bauernverbände überall in Europa striktere nationale Vorgaben mit dem Argument abwehren, die Produktion drohe in Nachbarländer abzuwandern - weil dort laxere Regeln herrschen. Die gute Praxis muss zur Norm werden./ra/DP/eas