Pressestimme: 'Süddeutschen Zeitung' zu Robert Habeck

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Robert Habeck:

"Wohl und Wehe des Heizungsgesetzes bekommen damit für die Grünen neues Gewicht. Gelingt es Habeck, den Umbau in deutschen Kellern in geordnete Bahnen zu lenken, flankiert von einer unbürokratischen Förderung, dann wird das Gesetz zu einem Gesellenstück, das dem Klima hilft und ihn für Höheres empfiehlt. Es gilt allerdings auch das Gegenteil. Für die Grünen steckt in der ganzen Angelegenheit ein ziemlich beunruhigender Befund: Das Fundament, auf dem sie eine klimafreundliche Zukunft errichten wollen, ist nicht fest. Zieht man einen einzigen Stein heraus, gerät das ganze Gebäude ins Wanken."/DP/jha