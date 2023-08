Pressestimme: 'Südkurier' zu AfD/Europawahl

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu AfD/Europawahl:

"Das hat Alice Weidel noch mal geradegebogen bekommen: Die AfD geht nicht mit den Maximalforderungen von EU-Austritt, Ende des Euro und Ausstieg aus der Nato in den Europawahlkampf 2024. Die Parteichefin weiß, warum sie das verhindern musste: Die Radikalansage hätte der AfD am Ende mehr geschadet als genutzt. Denn wie sehr die Exportnation Deutschland von Euro und Binnenmarkt abhängt, ist auch vielen von denen, die gerade erwägen, ihr Kreuzchen bei der AfD zu machen, bewusst. Da wäre das momentane Umfragehoch womöglich schnell beendet gewesen. Wer die AfD kennt, weiß aber auch, dass damit die Dexit-Debatte nicht vom Tisch ist. Noch immer haben sich die Radikalen in der Partei letztlich durchgesetzt. So oder so gibt das Europawahl-Programm der Partei Rätsel auf: Was der Kontinent noch bewegen soll, wenn die EU zu einem lockeren Staatenbund würde und wie dann eine gemeinsame Verteidigung (ohne Nato) gelingen soll - es bleibt das Geheimnis der AfD."/al/DP/stw