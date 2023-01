Pressestimme: 'Südkurier' zu China/Corona

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu China/Corona:

"Es ist eine gute Nachricht: Die 1,4 Milliarden Einwohner Chinas dürfen wieder reisen, nach drei Jahren, in denen sie kaum raus durften aus ihrem Land und Besucher kaum rein. Die Menschen entlang der deutsch-Schweizer Grenze wissen nur zu gut, was das bedeutet. Die im Vergleich verschwindend kurz erscheinende Zeit der Grenzschließung hat auch hier Wunden hinterlassen - was müssen da erst drei Jahre ausrichten? Freuen sollte man sich also mit den chinesischen Familien, die nun wiederkommen dürfen. Unangebracht sind dagegen übertriebene Warnungen vor einer roten Corona-Gefahr, die von Einreisenden aus China ausgeht. Die Testpflicht scheint zwar wie ein zahnloser Tiger - aber selbst wenn Infektionen eingeschleppt werden, stoßen sie hier auf eine in hohem Maße immune Bevölkerung. Kontrollieren muss man das zwar und mögliche neue Varianten beobachten. Aber wir sollten nicht anderen Völkern die Freiheit missgönnen, die uns selbst so wichtig ist."/al/DP/nas