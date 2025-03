Pressestimme: 'Südkurier' zu Fortgang der Sondierungsgespräche/Union/SPD

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Südkurier' zu Fortgang der Sondierungsgespräche/Union/SPD:

"In Berlin ist man aufgewacht. Fasnacht und Karneval hatte man vor zügige weitere Gespräche zwischen Union und SPD stellen wollen. Jetzt trifft man sich schon am heutigen Montag, währenddessen Olaf Scholz als Kanzler auf Abruf nach London zur Ukraine-Runde fliegt. Dies sollte Ansporn sein, von Sondierungen umgehend zu Koalitionsverhandlung überzugehen. Beide Seiten sind zum Erfolg verdammt, es gibt keine alternativen Paarungen. In sieben Wochen will Friedrich Merz eine Regierung präsentieren. Das galt bis vor Kurzem als schnell. In Anbetracht der neuen Lage stellt sich die Frage: Warum erst in sieben Wochen? Der schwarz-rote Zeitplan muss sportlicher werden."/yyzz/DP/he