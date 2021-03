Pressestimme: 'Südkurier' zu Frankreich/Sarkozy

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Frankreich/Sarkozy:

"Die Strafe für Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist härter als erwartet. Die Justiz setzt mit ihrem Urteil ein unmissverständliches Zeichen, dass die Gesetze für alle gelten - auch für jene, die glauben, sich aufgrund ihrer Macht über sie hinwegsetzen zu können. Ein Anlass für Politikerschelte und Politikverdrossenheit ist der Fall Sarkozy dennoch nicht. Korruption gibt es überall, wo Menschen tätig sind, selbst in den diskreten Salons des Elysee-Palastes. Entscheidend ist in einer Demokratie, dass Verfehlungen rückhaltlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, ohne Ansehen des Amtes. Das ist in Frankreich der Fall. Für Sarkozy, die letzte Hoffnung der französischen Konservativen auf eine Rückkehr an die Macht, endet eine einzigartige Karriere. Für seine Partei platzen mit dem Urteil die letzten Illusionen. In beiden Fällen ist das Scheitern selbstverschuldet."/be/DP/stw