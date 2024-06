Pressestimme: 'Südkurier' zu G7/Ukraine-Hilfe

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu G7/Ukraine-Hilfe:

"Zinserträge aus eingefrorenem Vermögen Russlands sollen Waffen für die Ukraine finanzieren. Wäre das Thema nicht tödlich ernst, könnte man sagen: Die Idee hat Charme. Der Kriegsherr Wladimir Putin bezahlt quasi die Rüstung, die seine eigenen Truppen bei ihrem Vormarsch aufhalten soll. Der Plan hat noch einen weiteren, nicht weniger bedeutsamen Effekt. Er zielt auf Donald Trump , der Chancen hat, wieder US-Präsident zu werden, und der den Waffennachschub in die Ukraine stoppen will. Bekommt Kiew den Milliardenkredit, dann kann es seine Waffen einkaufen, wo es will. Die Zukunft seiner militärischen Ausstattung wäre "Trump-fest". Der Haken an der Sache ist: Panzer und Kanonen stehen nicht auf Halde, sondern die meisten müssen erst produziert werden. Das dauert."/yyzz/DP/ngu