Pressestimme: 'Südkurier' zu geplanten Reform des Namensrechts

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu geplanten Reform des Namensrechts:

"Über Geschmack lässt sich nicht streiten, jedenfalls nicht konstruktiv. Es gibt ja Menschen, die ihre Kinder Tarzan, Klee oder Eitelfritz nennen dürfen. Warum es dann mit den Nachnamen unnötig strenger halten? Lebensrealitäten sind heute vielschichtiger. Trotzdem lässt sich beim Nachnamen häufig die tradierte Rollenaufteilung beobachten. Das liegt auch daran, dass es für Eheleute bisher schwierig war, einen gemeinsame Doppelnamen zu führen - der Staat fürchtete Nachnamen, die in Wortungetümen voller Bindestriche ausufern. Oft nahm also die Frau den Namen des Mannes an, legte ihren ab und damit auch einen Teil ihrer Identität. Die geplante Reform des Justizministers ermöglicht den Paaren mehr Gleichberechtigung. Zumal es nicht dem Staat obliegen sollte, über Identität zu entscheiden. Noch einmal: Es gibt Menschen, die ihre Kinder Eitelfritz nennen. Dagegen klingen Namen wie Leutheusser-Schnarrenberger oder Strack-Zimmermann doch harmlos."/yyzz/DP/he