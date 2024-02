Pressestimme: 'Südkurier' zu Immobilienpreisen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Immobilienpreisen:

"Die irrsinnige Preisrally im Immobilienmarkt ist 2023 zu einem Ende gekommen. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen sind die Preise für Häuser und Wohnungen so schnell gefallen. Und es geht noch weiter. Mitunter ist der Markt aber immer noch überzeichnet. Die jetzigen Korrekturen sind überfällig. Der Treibsatz unter den Wahnsinnspreisen der vergangenen Jahre war die von der Europäischen Zentralbank ab 2014 eingeläutete Nullzinsphase. Finanzierungen wurden spottbillig. Damit stieg aber auch der Spielraum der Verkäufer für Preissteigerungen. In Deutschland traf das auf eine wachsende Bevölkerung und ein Heer von Mietern, die sich gerne den Traum vom Eigenheim erfüllen wollten. Der jähe Zinsanstieg infolge der Energiepreiskrise hat die Blase jetzt zum Platzen gebracht. Hohe Zinsen und hohe Preise kann sich niemand mehr leisten. Und so manche Finanzierung wackelt. Bis Ordnung im Markt zurückkehrt, wird es noch einige Zeit dauern."/DP/jha