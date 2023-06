Pressestimme: 'Südkurier' zu Kirchenaustritten

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Kirchenaustritten:

"Die Nachricht kann eigentlich niemanden mehr überraschen: Die großen Kirchen haben 2022 noch mehr Mitglieder verloren, mehr als in den Jahren zuvor. Die Ursachen sind immer dieselben: eine immer weiter schwindende Bindungskraft und nicht enden wollende Missbrauchsskandale. Wenn die Kirche (in der Regel die katholische) Schlagzeilen macht, haben diese meist damit zu tun, dass zu all dem Missbrauch auch noch Vertuschung kommt und fehlendes Problembewusstsein. Das setzt auf Dauer auch den engagiertesten Christen zu. Bei vielen Katholiken kommt Frust hinzu über die Reformunwilligkeit ihrer Kirche. Synodaler Weg hin oder her: Die Frau bleibt weg vom Altar und Homosexuelle sind keine vollwertigen Liebenden. Dieser Frust allerdings erklärt nur einen Teil der Austritte. Obwohl die Protestanten diese Probleme nicht haben, sind sie im selben Abwärtstrend gefangen. Auch hier löst sich die Bindungskraft zunehmend in Luft auf. Erlösung ist nicht in Sicht."/ra/DP/he