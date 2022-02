Pressestimme: 'Südkurier' zu Klimaschutz/Bahn

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Klimaschutz/Bahn:

"Die Deutsche Bahn fährt im Schneckentempo Richtung Elektrifizierung und Klimafreundlichkeit. Bis 2040 will der Staatskonzern die Diesel-Lok endgültig aufs Abstellgleis schieben. Warum das nicht schneller geht, kann wohl nur Bahnchef Richard Lutz selbst beantworten. Denn es gibt kein anderes Verkehrsmittel, das so einfach elektrisch zu betreiben ist wie eine Lok. Anders als beim Auto, das auf schwere und teure Batterien angewiesen ist, fährt bei der Bahn der Stromanschluss in Form der Oberleitung immer mit. Man muss ihn aber eben verlegen. Dass das über Jahrzehnte in einem nicht im Ansatz ausreichenden Tempo passiert ist, zeigt, wie fehlgeleitet die Verkehrspolitik in Deutschland ist. Noch immer tuckern bundesweit etwa 3000 Diesellokomotiven durch die Lande. Und noch immer sind rund zwei Fünftel des deutschen Schienennetzes nicht elektrifiziert. In der Schweiz sieht es übrigens anders aus. Diesel-Züge findet man seit Jahren nur noch dort, wo sie auch hingehören: im Museum."/al/DP/nas