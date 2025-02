Pressestimme: 'Südkurier' zu Koalitionsgesprächen Österreich

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Koalitionsgesprächen Österreich:

"Österreich schlittert weiter in die politische Krise. In seinem Allmachtsrausch hat Herbert Kickl vergessen, dass auch er und seine rechtsextreme FPÖ zum Regieren einen Koalitionspartner brauchen. Und da hat er bei den Konservativen von der ÖVP die Schmerzgrenze überschritten. Diese mussten sich schon überwinden, um überhaupt in Verhandlungen mit Kickl zu gehen, was ihr Ex-Kanzler Karl Nehammer noch kategorisch ausgeschlossen hatte. Schaden wird Kickl das Scheitern der Koalitionsgespräche vermutlich dennoch nicht. Die FPÖ versteht sich bestens darauf, die Schuld anderen zuzuschieben, und sie hat eine in weiten Teilen gefestigte Anhängerschaft, die nun umso entschlossener hinter der Partei stehen wird. Für Österreich sind das düstere Aussichten. Neuwahlen würden keine einfacheren Mehrheitsverhältnisse schaffen, und sowohl eine Koalition ohne die FPÖ als auch eine Expertenregierung dürfte unter dem Dauerfeuer von Rechtsaußen nach kurzer Zeit zusammenbrechen."/DP/jha