Pressestimme: 'Südkurier' zu Lindner/Regierungsbauten

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Lindner/Regierungsbauten:

"Für Christian Lindner läuft es derzeit keineswegs rund. In der Ampelkoalition ringen die Liberalen um Sichtbarkeit, die Umfrage-Ergebnisse zeigen nach unten, in Berlin flog die FDP aus dem Parlament - nach einer Serie von Niederlagen bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr. Wenn Politiker in einer solchen Lage billigem Beifall nachjagen, indem sie etwa teure Regierungsbauten in Frage stellen, riecht es immer etwas nach Populismus. Nicht aber in diesem Fall. Lindners Griff zur Notbremse bei der millionenschweren Erweiterung seines Ministeriums ist völlig gerechtfertigt, ebenso wie sein Nein zum Anbau beim Kanzleramt. Die Pläne stammen aus einer Zeit, als die Bundesregierung glaubte, genügend Geld für solche Protzereien zu haben. Inzwischen wirkt das Vorhaben nur noch abgehoben. Wird der Bundestag wie geplant verkleinert, wird im Regierungsviertel ohnehin Bürofläche frei. Pragmatische Lösungen sind gefragt - und Politiker, die wissen, wann sie sich einen Ruck geben müssen."/ra/DP/jha