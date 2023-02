Pressestimme: 'Südkurier' zu Lörrach/Flüchtlingsunterbringung

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Lörrach/Flüchtlingsunterbringung:

Plötzlich ist das beschauliche Markgräflerland zum Brennglas geworden. Hier bündeln sich die Probleme der Flüchtlingswelle - ohne dass vor Ort jemand viel falsch gemacht hätte. Da sind die vielen illegalen Einreisen aus der Schweiz, besonders auch über die Verbindung Basel - Weil am Rhein. Das wird von Innenministerin Faeser zur Kenntnis genommen, wenig legt jedoch den Schluss nahe, dass dieses Thema in Berlin eine hohe Priorität genießt. Und dann ist da zum anderen die Schwierigkeit, die ankommenden Menschen würdig unterzubringen - wobei sich immer mehr Kommunen von der großen Politik alleingelassen fühlen. Lörrach versucht es mit einem sinnvollen Wohnungstausch. Das finden die betroffenen Mieter zwar nicht klasse, zum Skandal jazzen den Lörracher Fall aber nur politische Kreise hoch, denen jeder Anlass für Hass taugt. Das linke Faeser-Ministerium muss aufpassen, den Hetzern nicht durch schwache Kommunikation und ergebnislose Gipfel in die Hände zu spielen./yyzz/DP/mis