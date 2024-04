Pressestimme: 'Südkurier' zu Ostermärschen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Ostermärschen:

"Darf man heute noch für Frieden demonstrieren? Natürlich! An hehren Friedenszielen ist beileibe nichts Verwerfliches. Die Frage ist nur: Wie kann eine Botschaft lauten, die nicht den Aggressoren in die Hände spielt? Denn wenn es konkret wird mit den Friedensforderungen, beginnen häufig die Probleme: Frieden ohne Freiheit ist wohl das, was die Ukrainer erwarten würde, würde man, wie von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und etlichen Ostermarschierern gefordert, den Krieg einfrieren. Friedensverhandlungen kämen aktuell einer Kapitulation des angegriffenen Landes gleich. Stoppte der Westen seine Waffenlieferungen - auch dies eine prominente Forderung auf den Ostermärschen - wäre zwar schnell Schluss mit dem Krieg, aber auch mit der Ukraine. Der eigentlich richtige Adressat der Ostermärsche wäre also Wladimir Putin . Doch dem Kreml-Chef dürften ein paar Tausend Friedensaktivisten in Deutschland ziemlich egal sein."/yyzz/DP/he