Pressestimme: 'Südkurier' zu Primärarztsystem

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zum Primärarztsystem:

"Eigentlich klingt es sinnvoll: Der Hausarzt ist für Patienten der erste Ansprechpartner. Er entscheidet, ob ein Patient an einen Facharzt weitergeleitet werden muss. So sollen Termine in Facharztpraxen sinnvoller gesteuert und Patienten besser versorgt werden. Die künftige Bundesregierung plant dieses Prinzip unter dem Namen Primärarztsystem. Doch wie das Ganze umgesetzt werden soll, ist völlig unklar. Zunächst einmal müssen Patienten dafür einen Hausarzt finden, der sie noch aufnimmt. Wer schon einmal in einen neuen Wohnort gezogen ist, weiß, wie schwer das ist. Das gilt vor allem für den ländlichen Raum. Aber die Glücklichen, die einen Hausarzt haben, müssen teilweise wochenlang auf einen Termin warten. Es gibt in Deutschland weitaus mehr Fachmediziner als Allgemeinmediziner. Wie sollen Patienten also schneller versorgt werden, wenn sie alle zunächst durch das Nadelöhr Hausarzt müssen? Hier schrammt der Koalitionsvertrag an der Realität vorbei."/yyzz/DP/men