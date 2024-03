Pressestimme: 'Südkurier' zu Rentenreform

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Rentenreform:

"Es ist nicht ohne Risiko, was die Ampel-Minister Hubertus Heil und Christian Lindner da mit der Rente vorhaben. Aber eines muss man ihnen zugestehen: Sie setzen nicht nur auf beharrende Parolen wie "Die Rente ist sicher", als wäre diese Behauptung ein Naturgesetz. Mit dem Fonds, der jetzt Generationenkapital heißen soll, bringen Heil und Lindner ein Instrument auf den Weg, das tatsächlich den Anstieg der Beiträge bremsen könnte. Das Prinzip dahinter ist aber zunächst einmal nur: Hoffnung auf ein immer weiter andauerndes Wirtschaftswachstum. Das mag in der Vergangenheit funktioniert haben, wie etwa der norwegische Staatsfonds bewiesen hat. Ob sich das aber in Zukunft so fortsetzt, ist alles andere als gewiss. Auch ist zweifelhaft, ob der Fonds mit 200 Milliarden Euro genug erwirtschaften kann, um die durch den demografischen Wandel entstehenden Lücken zu füllen. Klappt das nicht, steht mit der Erhöhung des Rentenalters die nächste unliebsame Diskussion ins Haus."/DP/jha