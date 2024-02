Pressestimme: 'Südkurier' zu Scholz/Ukraine

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zu Scholz/Ukraine:

"Die Republikaner in Washington legen sich seit Monaten bei der Ukraine-Hilfe quer. Der Kreml-Autokrat Wladimir Putin kann sich die Hände reiben. Nicht ohne Grund hat er vor ein paar Tagen dem willfährigen US-Journalisten Tucker Carlson Propagandalügen aufgetischt. Sie stoßen unter US-Politikern, die sich für Europa kaum interessieren, auf offene Ohren. Ob das auch für den Appell von Olaf Scholz gilt? Der Kanzler hat sich inzwischen zum Sprachrohr für die Waffenhilfe an die Ukraine gemacht. Er weiß genau, warum er auch als Gast von Präsident Joe Biden diese Rolle einnimmt: Bleibt der Nachschub an amerikanischer Rüstungstechnik aus, wird die Ukraine diesen Krieg vermutlich verlieren. Die Europäer sind bei weitem nicht in der Lage - und teilweise offensichtlich gar nicht willens - in die Lücke zu springen. Wieder einmal wird deutlich: Ohne den starken Arm der Amerikaner kann Europa militärisch kaum etwas bewegen. Das ist schon lange so. Doch gelernt hat man daraus wenig."/yyzz/DP/men