KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Shenzhen-Gipfel:

"Was für eine Aufregung gab es um dieses Treffen: In Shenzhen wird die neue Weltordnung bestimmt, hier treffen die ganz Großen aufeinander - so lautete der Tenor. Im krassen Gegensatz zu diesen überzogenen Erwartungen stehen die dünnen Ergebnisse, die der Gipfel zwischen Xi, Trump und Putin geliefert hat. Ein vages Bekenntnis zu Frieden und nuklearer Abrüstung ist alles, was von diesem Autokraten-Sitzkreis überliefert ist. Verlogener geht es kaum: Ausgerechnet die drei Staatschefs, von denen aktuell die größte Gefahr für die internationale Ordnung ausgeht, sehen sich auf einer gemeinsamen Friedensmission. Dabei kann man im Mittleren Osten, in der Ukraine, in Taiwan oder einfach in ihren eigenen Ländern sehen, wie ernst es ihnen damit ist. Über diese Diskrepanz und die inhaltliche Leere der Gespräche täuscht auch der ganze Pomp dieses Gipfels nicht hinweg. Das alles ist eine billige Kraftmeierei von drei Gestalten, die um Geltung ringen. Davon sollte sich die Welt wahrlich nicht beeindrucken lassen."/DP/jha