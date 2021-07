Pressestimme: 'Südkurier' zu Testpflicht/Impfungen

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Testpflicht/Impfungen:

"Die Impfkampagne lahmt. Inzwischen ist die Zahl der Erstimpfungen beim Stand vom Februar angelangt. Herdenimmunität - das von der Politik ausgegebene große Ziel - ist nach derzeitigem Stand ein Wunschtraum. So wächst die Gefahr der Verbreitung neuer gefährlicher Varianten, die weitere Lockdowns nach sich ziehen können. Jetzt rächt es sich, dass es der Regierung von Anfang an nicht gelungen ist, den Deutschen den Ernst der Lage klarzumachen. Nichts zeigt das besser als das milde Wort vom "Impf-Angebot". Wer so leisetreterisch daherkommt, muss sich nicht wundern, wenn sich Menschen aus reiner Bequemlichkeit wegducken. Folge: Jetzt müssen die Daumenschrauben her! Dazu gehört die Testpflicht, die sich freilich schwer kontrollieren lässt, und die Stoppschilder für Ungeimpfte. Wird das helfen, die Impfquote wieder hochzufahren? Fest steht: Aufklärung und mobile Teams schaffen die Wende nicht. Die alte Devise "Wer nicht hören will, muss fühlen" dürfte wirksamer sein."/zz/DP/he