Pressestimme: 'Südkurier' zu US-Hilfen/Ukraine

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu US-Hilfen/Ukraine:

"Er wolle auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Mit diesen Worten begründete der republikanische Repräsentantenhaus-Sprecher Mike Johnson, warum er nach quälend langen Monaten die US-Militärhilfe für die Ukraine endlich zur Abstimmung zugelassen hat. Damit ermöglichte er auch mehr als einhundert Vertretern seiner Partei zu zeigen, dass es in bei den Republikanern auch Abgeordnete gibt, die nicht blindlings Donald Trump folgen. Für die Ukraine kommt diese Entscheidung keinen Tag zu früh. Die russische Armee verstärkt seit Wochen ihre Angriffe, um auf dem trockener werdenden Gelände die Front zu durchbrechen und die Menschen im Hinterland zu terrorisieren. Die Aussicht auf baldige Unterstützung wird dem Land neuen Mut geben, den Angriffen Russlands weiter standzuhalten. Den Vorsitzenden Johnson wiederum könnte die Ermöglichung dieser Hilfen das Amt kosten. Doch sowohl in Kiew als auch in Washington dürften viele der Ansicht sein: Das war es wert."/DP/jha