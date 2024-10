Pressestimme: 'Südkurier' zu Verhandlungen mit Russland

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Verhandlungen mit Russland:

"Noch hat Julia Nawalnaja vermutlich recht. Verhandlungen mit Wladimir Putin machen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, selbst wenn er sich dazu bereit erklären würde. Denn erstens hat die Vergangenheit gezeigt, dass Worte und Taten des Kremlherrschers oft wenig miteinander zu tun haben. Und zweitens wird Putin in jedem Fall den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA abwarten, bevor er in irgendeiner Weise in Verhandlungen eintritt. Bis dahin kann er nämlich darauf hoffen, dass mit Donald Trump ein willfähriger Diener seines Willens ins Weiße Haus zurückkehrt, und die Unterstützung für die Ukraine zusammenbrechen könnte. Passiert das aber nicht, dürfte auch Putin klar sein, dass der Preis für diesen Krieg für ihn zu hoch wird. Es ist gut möglich, dass Russland im kommenden Jahr mit am Verhandlungstisch sitzen wird, wenn es um Waffenruhen und letztlich Frieden gehen soll. Für Nawalnys Witwe mag das schmerzhaft sein, für alle anderen wäre es ein Grund zur Hoffnung./yyzz/DP/he