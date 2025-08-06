DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.290 -0,3%Euro1,1662 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.379 +0,3%
Pressestimme: 'Südkurier' zu Witkoff bei Putin

07.08.25 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zu Witkoff bei Putin

Als Friedensbeauftragter des US-Präsidenten zieht Steve Witkoff seit dem Amtsantritt von Donald Trump durch die Welt. Bisher ist sein Wirken aber eine Chronologie des Scheiterns: Weder im Gaza-Krieg noch in der Ukraine ist auch nur ansatzweise Frieden eingekehrt. Dass der einstige Immobilienmogul und Putin-Bewunderer bei seinem bereits fünften Besuch im Kreml mehr erreichen wird als bisher, ist daher nicht zu erwarten. Zwei Aspekte sind diesmal trotzdem interessant. Erstens wird sich zeigen, ob sich Trump und sein Sondergesandter einmal mehr von Putin einlullen lassen und die angedrohten Sanktionen wieder zurücknehmen, bevor sie am Freitag in Kraft treten. Und zweitens ist auch Indiens nationaler Sicherheitsberater Ajit Doval in Moskau. Das Land gehört zu den Hauptabnehmern russischen Öls und wäre mit am stärksten von US-Sanktionen betroffen. Putin selbst mag die Zolldrohungen aus dem Weißen Haus herunterspielen, seinen Handelspartnern sind sie offenbar nicht egal./yyzz/DP/zb