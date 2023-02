Pressestimme: 'Südkurier' zum Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zum Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr

Die Maske, ein Schnappatmungsthema, zweifellos. Nachdem das Vermummen in Bus und Bahn fast drei Jahre lang ausdrücklich verfügt war, fällt der Mund-Nasen-Schutz jetzt bundesweit im Fernverkehr. Das ist gut so - und der Wirklichkeit geschuldet. Denn die Pandemie ist besiegt. Anders als erwartet, hat sich in den vergangenen Monaten keine Winter-Welle aufgebaut, im Gegenteil: die Bevölkerung ist grundimmunisiert, Impfstoff gibt es in rauen Mengen, selbst die Lage in den Kliniken ist nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers beherrschbar. Corona plätschert aus. Damit muss sich der Instrumentenkasten der Schutzmaßnahmen gegen das Virus zwangsläufig leeren. Das Überbleibsel, die Maskenpflicht, muss verschwinden. Was nicht bedeutet, dass der Mund-Nasen-Schutz grundsätzlich aus der Gesellschaft verbannt wird. Wer sich selbst und andere schützen will, kann sich frei dazu entscheiden. Die Maskerade liegt dann aber im eigenen Ermessen - nicht in dem des Staates.