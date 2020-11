Pressestimme: 'Südkurier' zur AfD

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zur AfD:

"Im politischen Geschäft muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Was sich jedoch Abgeordnete der AfD im Streit um das Infektionsschutzgesetz geleistet haben, überschreitet alle Grenzen des parlamentarischen Umgangs. Besucher, die auf Einladung einiger Fraktionsmitglieder zu Gast im Bundestag waren, pöbeln Minister an, beschimpfen Abgeordnete, bedrängen Politiker. Deutlicher lässt sich die Missachtung der parlamentarischen Demokratie kaum zum Ausdruck bringen. Im geschützten Raum eines Parlaments haben solche Aktivisten nichts zu suchen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die AfD nicht die erste Partei ist, die das Gastrecht im Hohen Haus missbraucht. Auch Gregor Gysi musste in den Reichstagsfluren vor militanten Israel-Hassern flüchten - eingeschleust von seinen eigenen Parteifreunden. Doch die Linkspartei ging damals in sich und klärte den Vorfall auf. Ähnliches darf man von der AfD erwarten. Mit einem Schulterzucken der Fraktionsspitze ist es nicht getan."