DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,16 +1,8%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.000 +1,2%Euro 1,1573 -0,2%Öl 108,0 +3,2%Gold 4.330 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Südkurier' zur Krise in der Union

KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zur Krise in der Union:

"Es ist klar, dass es nach einem Wahlergebnis wie zuletzt in Sachsen-Anhalt in einer Partei rumort. Die CDU ist da offensichtlich keine Ausnahme. Doch wundern darf man sich schon über den selbstzerstörerischen Trieb mancher Unionsabgeordneten, dem eigenen Kanzler fast täglich von Neuem in den Rücken zu fallen. Denn erstens waren sie es selbst, die Friedrich Merz vor nicht allzu langer Zeit in dieses Amt gewählt haben - und er war damals kein grundlegend anderer Mensch als heute. Zweitens könnte man zudem von einer Regierungspartei etwas mehr Disziplin erwarten und genug Weitsicht, sich nicht eine Woche vor zwei weiteren Landtagswahlen öffentlich selbst zu zerlegen. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Union, sondern ebenso für die SPD, die schon am Wahlabend von Teilen der in der Koalition vereinbarten Reformen abrückte. Wie soll das auf unentschlossene Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wirken? Die dürften nun umso entschlossener ihr Kreuz lieber anderswo machen."/yyzz/DP/men

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.