Pressestimme: 'Südkurier' zur Lage in der Ukraine

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur Lage in der Ukraine:

"Damit hat Wladimir Putin sicher nicht gerechnet: Mit bemerkenswerter Tapferkeit wehren sich in der Ukraine Armee und Zivilbevölkerung gegen den russischen Einmarsch. Zu Recht beeindruckt dieser Mut die Menschen in ganz Europa. Er ändert aber nichts an der brutalen Tatsache, dass die Ukrainer in diesem Krieg militärisch auf sich allein gestellt bleiben. Wie lange sie trotz ihres Widerstandsgeistes durchhalten, ist eine offene Frage. Aus gutem Grund mahnt Bundeskanzler Scholz daher Realismus an: Die Bilder aus dem Kriegsgebiet, so steht zu befürchten, sind nur ein Anfang. Putin wird sich mit den Rückschlägen für seine Armee sicher nicht abfinden, eine Demütigung kann er sich schon mit Blick auf sein eigenes Volk nicht leisten. Das zwingt ihn dazu, immer mehr Truppen zu schicken und die Lage immer weiter zu eskalieren. Sollte es auf einen langen, unerbittlichen Krieg hinauslaufen, wie Scholz annimmt, wird dieser die Solidaritätsbekundungen der Europäer auf eine harte Probe stellen."/be/DP/he