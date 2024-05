Pressestimme: 'Südwest Presse' zu 75 Jahre Grundgesetz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu 75 Jahre Grundgesetz:

"Wie ein Leuchtturm erhellt das Grundgesetz die politische Landschaft in Deutschland - seit nunmehr genau 75 Jahren. Weit über 80 Prozent der Deutschen halten es nach wie vor für eine der größten Errungenschaften der Bundesrepublik. Allein der erste Satz würde ausreichen, um daraus alles Weitere abzuleiten. Nicht nur das Leben, eine Nation, Freiheit und Frieden sind schützenswert - sondern die Würde jedes einzelnen Menschen, ganz gleich wie er oder sie denken, aussehen oder leben mag. Leider wird dieser epische Text zunehmend verwässert - zum Leidwesen vieler Rechtsexperten. Das einmalige Werk sollte das bleiben, was es ist: die wichtigste Säule der Demokratie in unserem Land. Und in diesem Sinne auch das Symbol einer freiheitlichen Nation."/yyzz/DP/ngu