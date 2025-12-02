DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.884 +0,7%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,21 -0,2%Gold4.204 -0,7%
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu AfD und Brandmauer in der Wirtschaft

02.12.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu AfD und Brandmauer in der Wirtschaft:

"Jetzt also der endgültige Rückzieher. Die Familienunternehmer wollen keine AfD-Politiker mehr auf ihre Veranstaltungen einladen. Zu viele Firmen hatten die Lobbyorganisation verlassen oder damit gedroht. Der Teufel einer eingestürzten "Brandmauer" in der Wirtschaft, den manche schon an die Wand gezeichnet hatten, kann übermalt werden. Darauf, dass die Wirtschaft dauerhaft aus moralischen Überzeugungen heraus auf die Ausgrenzung der AfD setzt, sollte sich besser niemand verlassen. Viel wichtiger ist aber sowieso etwas anderes: Unternehmen, die auf den europäischen Binnenmarkt oder auf die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften angewiesen sind, haben ein ganz rationales Interesse daran, dass die AfD keine Macht ausübt. Zumindest eines dieser beiden Kriterien dürfte auf die meisten großen Firmen zutreffen. Die AfD wäre schlichtweg schlecht fürs Geschäft."/yyzz/DP/nas