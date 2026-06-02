DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -5,5%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.113 -0,5%Euro1,1627 -0,1%Öl96,99 +1,1%Gold4.475 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX mit Gewinnen -- US-Börsen mit Plus -- Anthropic steuert auf IPO zu -- Victoria's Secret, Fulcrum, Marvell, Micron, Abivax, Super Micro, Bayer, DroneShield im Fokus
Top News
Starke Verzögerungen: Das bedeuten Spin-offs für Anleger Starke Verzögerungen: Das bedeuten Spin-offs für Anleger
Ausblick: Broadcom präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Broadcom präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Armutsbericht Paritätischen Gesamtverband

03.06.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Armutsbericht Paritätischen Gesamtverband:

"Wie passt das zusammen, immer höhere Sozialausgaben und immer mehr Arme? Die Erklärung der Populisten von links und rechts lautet: Es handelt sich um einen kolossalen Fall von Politikversagen. Schuld sind die "Altparteien". Der andere Ansatz ist ein bisschen komplizierter und hat viel damit zu tun, dass der Paritätische - wie jede andere Lobbygruppe auch - mit der Statistik trickst. Was ihm allerdings besonders gut gelingt. Die Deutschen sind stolz auf ihren Sozialstaat und wollen in großer Mehrzahl, dass es fair und gerecht im Land zugeht. Wenn sie aber immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass dieses Ziel nie erreicht wird und die "Armut" ständig wächst, erzeugt das Angst, Frustration und Unzufriedenheit."/DP/jha