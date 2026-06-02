Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Armutsbericht Paritätischen Gesamtverband

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Armutsbericht Paritätischen Gesamtverband:

"Wie passt das zusammen, immer höhere Sozialausgaben und immer mehr Arme? Die Erklärung der Populisten von links und rechts lautet: Es handelt sich um einen kolossalen Fall von Politikversagen. Schuld sind die "Altparteien". Der andere Ansatz ist ein bisschen komplizierter und hat viel damit zu tun, dass der Paritätische - wie jede andere Lobbygruppe auch - mit der Statistik trickst. Was ihm allerdings besonders gut gelingt. Die Deutschen sind stolz auf ihren Sozialstaat und wollen in großer Mehrzahl, dass es fair und gerecht im Land zugeht. Wenn sie aber immer wieder vor Augen geführt bekommen, dass dieses Ziel nie erreicht wird und die "Armut" ständig wächst, erzeugt das Angst, Frustration und Unzufriedenheit."/DP/jha