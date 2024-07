Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Cem Özdemirs Ministerpräsidenten-Ambitionen

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zu Cem Özdemirs Ministerpräsidenten-Ambitionen:

"Vieles von dem, was Özdemir sich vorgenommen hat, konnte er nicht umsetzen. Manches, wie die Tierwohlabgabe, scheiterte an der Blockade der FDP. Das absehbare Aus für das geplante Kinder-Werbeverbot für vermeintlich ungesunde Lebensmittel ist allerdings selbstverschuldet. Wie die Kindergrundsicherung und das Heizungsgesetz war es ideologiegetrieben in einer Grünen-Blase entstanden und hatte jeglichen Pragmatismus vermissen lassen. Ob der Versuch der CDU verfängt, die Bauern gegen Özdemir in Stellung zu bringen, ist keineswegs sicher. Özdemir, der bereits jetzt auch auf Themen außerhalb seines Fachbereichs setzt, könnte die Beinfreiheit als Spitzenkandidat seiner Partei für sich zu nutzen wissen. Im Herbst dürfte seine Nominierung bekannt gegeben werden. Ob er danach als Bundeslandwirtschaftsminister noch etwas bewegen kann, ist unsicher - aber vielleicht auch nicht so entscheidend."/yyzz/DP/men