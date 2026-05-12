Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Debatte um die Steuerreform

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Debatte um die Steuerreform

Zehn Milliarden Euro Entlastung bei der Einkommensteuer müssten es schon sein, betont Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU). Dieser Betrag entspricht in etwa der Summe, die den Steuerzahlern im kommenden Jahr durch die sogenannte kalte Progression verloren gehen dürfte, also der real höheren Steuerbelastung, die durch das Zusammenspiel von Inflation und Verlauf der Einkommensteuerkurve entsteht. Seit 2016 ist es gängige Praxis jeder Regierung, den Steuertarif an die Inflation anzupassen. Von Klingbeil hat man darüber noch nicht viel gehört. Es spricht vieles dafür, dass diese Tarifanpassung die Grundlage und den Kern der Einkommensteuerreform darstellen wird./yyzz/DP/zb