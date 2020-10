Pressestimme: 'Südwest Presse' zu den Corona-Regeln der Länder

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu den Corona-Regeln der Länder:

"Es ist wichtig, dass Kanzlerin Angela Merkel in der Corona-Pandemie an die Vernunft appelliert. Statt Maßnahmen erklärt zu bekommen, befinden wir uns einem Überbietungswettbewerb der Irrsinnigkeiten zwischen den Bundesländern. Solche Übertreibungen und schlecht kommunizierten Entscheidungen schüren Unsicherheit und Angst. Viel schlimmer: Sie untergraben genau das, was sie eigentlich bewirken sollen: Die Akzeptanz von Menschen für die notwendige Einschränkung ihrer Freiheit."/be/DP/he