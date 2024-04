Pressestimme: 'Südwest Presse' zu den Grünen und der Europawahl

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu den Grünen und der Europawahl:

"Die Voraussetzungen für die Grünen hätten 2019 nicht besser sein können. Bei der damaligen Europawahl hatten umweltpolitische Themen einen breiten Konsens in der Bevölkerung und Klimaschützer standen auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft. Fünf Jahre später hat sich der Wind gedreht - und die Leidtragenden sind die Grünen. Kriege, Krisen, Inflation haben die Klimaschutzanstrengungen überlagert. Von Zumutungen zur Bekämpfung der Klimakrise wollen viele derzeit nichts wissen. Auch in der Migrationspolitik sind die Grünen weitgehend isoliert. Hier stehen die Zeichen in Europa auf Abschottung, die Grünen lehnen das ab. Eine Wiederholung des Rekordergebnisses von 20,5 Prozent im Jahr 2019 ist wohl nicht mehr zu schaffen."/nme/DP/he