Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu den steigenden Lohnnebenkosten

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest-Presse' zu den steigenden Lohnnebenkosten

Dass sich Arbeit wieder lohnen soll, wird von diversen Politikern gerade gern gefordert. Und dabei etwa auf die große Steuerbelastung und die Höhe des Bürgergeldes verwiesen, die eine Beschäftigung zunehmend unattraktiv machen würden. Allerdings drückt die Arbeitnehmer noch anderes, was gern vergessen wird: Der Anstieg der Beiträge zu den sozialen Sicherungssystemen, siehe Krankenversicherung. Wer die Beschäftigten wie auch die Wirtschaft entlasten will, muss alle Abzüge im Blick haben. Weiterwurschteln treibt die Beiträge nur immer weiter in die Höhe. Ohne schmerzhafte Strukturreformen wird es nicht gehen. Dafür aber braucht es kein Sprüche klopfen, sondern politischen Mut. Der aber scheint nicht in Sicht./yyzz/DP/zb