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Pressestimme: 'Südwest Presse' zu ergebnislosen Iran-Treffen

13.04.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu ergebnislosen Iran-Treffen:

"US-Präsident Donald Trump behauptet unentwegt, sein Land habe einen großen Sieg errungen. Wenn dem tatsächlich so wäre, bliebe dem Iran nicht viel übrig als zu kapitulieren und den US-amerikanischen Forderungen nachzukommen. Nur, aus Sicht des Mullah-Regimes haben die USA eben nicht gewonnen, was sie aus dem unbestreitbaren Faktor ablesen, dass sie selbst noch die Macht in den Händen haben und beispielsweise die Friedensverhandlungen in Islamabad führen. Nein, dieser Krieg ist noch lange nicht zu Ende, so sehr sich das die restliche Welt auch wünschen mag. Es kann noch sehr viel schlimmer werden."/yyzz/DP/he