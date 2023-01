Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Fristverlängerung bei Grundsteuer

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Fristverlängerung bei Grundsteuer:

"Die Frist läuft am Dienstag aus, ein ganzer Schwung von Erklärungen könnte also noch eintrudeln, wenn sich die Eigentümer am Wochenende an den Schreibtisch setzen. Für Zuspätkommer sollen aber wohl noch nicht sofort Strafbescheide losgeschickt werden; dies wäre kontraproduktiv, da andere Stellen von Verwaltung und Justiz ähnlich überlastet sind wie die Steuerverwaltung. Derzeit spricht vor allem eins für einen zumindest kurzen, letzten Aufschub: Selbst der Bund schafft es nicht, die Frist für die Vermeldung seiner Liegenschaften einzuhalten. Doch wäre eine erneute Fristverlängerung sicherlich keine Lösung, denn eine immer wieder verschobene Frist verliert ihre Wirkung. Im Klaren sein müssen sich die säumigen Erklärer aber über die möglichen Folgen: Neben Verspätungszuschlägen droht eine Schätzung des Grundsteuerwertes - und das ist selten von Vorteil."/al/DP/jha